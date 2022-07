Laurent Wauquiez pas candidat à la présidence des Républicains : le maire de Bron salue une "déclaration d’homme d’Etat"

Suite à la défaite cuisante de Valérie Pécresse à la présidentielle, la plupart des figures du parti militaient pour que Laurent Wauquiez prenne les choses en main pour reconstruire et bâtir sa candidature pour 2027.

Sauf que le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé ce dimanche soir qu’il ne voulait pas du poste.

Une annonce qui a un peu refroidi la droite. A commencer par Jérémie Bréaud, maire LR de Bron et conseiller régional, forcément mitigé dans sa réaction. "En tant que militant, j'éprouve de la déception, en tant qu'élu je salue ce choix de responsabilité et en tant que Français je ressens beaucoup d'espoir pour mon pays et 2027 avec cette déclaration d'Homme d'État. Fier d'appartenir à son exécutif régional", écrit-il sur les réseaux sociaux.

Laurent Wauquiez expliquait en effet dans son long message que la droite devait construire une alternative devant "dépasser les questions d’appareils, travailler avec des personnalités aux parcours différents, frotter sa cervelle avec tous ceux qui voudront aller chercher ce sursaut, d’où qu’ils viennent. Il faut aller chercher des idées neuves, avoir le temps de se préparer".