Bocuse d'Or : Jacques Marcon remplace Tabata Mey dans le rôle de coach de Naïs Pirollet

Jusqu'à présent, c'est Tabata Mey qui coachait la jeune cheffe lyonnaise. Mais la Brésilienne attend un heureux évènement et ne peut donc pas conjuguer sa grossesse avec l'intensité de la compétition.

C'est le chef Jacques Marcon, fils de Régis Marcon avec qui il officie en cuisine dans leur restaurant de Saint-Bonnet-le-Froid (Loire), qui prend le relais et qui épaulera Naïs Pirollet.

"C’est un honneur de rentrer dans cette équipe pour soutenir la nouvelle génération et poursuivre le travail engagé, a réagi Jacques Marcon. Si je n’ai jamais fait de concours, cela ne m’a pas empêché de baigner dans cet environnement, de côtoyer les équipes étrangères et de m’en imprégner. M’investir auprès de la candidate France Naïs Pirollet, c’est aussi rendre au Bocuse d’or tout ce que ce concours a fait pour ma famille. Nous sommes déterminés à donner le meilleur et je crois en cette équipe inspirante".

"L’arrivée du chef Jacques Marcon va nous permettre de prendre de nouvelles inspirations et d’enrichir l’équipe. Les valeurs de transmission et d’excellence font partie intégrante de son parcours et sa personnalité calme et réfléchie est un véritable atout pour faire un trait d’union avec les différents membres de l’équipe", lui a répondu Naïs Pirollet.

La team France est également composée du commis Cole Millard, de Romuald Fassenet, chef étoilé et Meilleur Ouvrier de France, et de Yohann Chapuis, chef étoilé et ancien coach de Davy Tissot.