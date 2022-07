Policiers lynchés à Lyon : pour la GALE, la Guillotière "se défend" face à "l'occupation policière quotidienne"

Alors que la quasi intégralité des observateurs dénoncent le lynchage de trois policiers par la foule à la Guillotière alors qu'ils tentaient d'interpeller un voleur, la GALE (Groupe antifasciste Lyon et environs) a préféré se féliciter de cette nouvelle.

Le groupuscule lyonnais d'ultra-gauche, dont la dissolution obtenue par Gérald Darmanin a été suspendue par le Conseil d'Etat, a estimé qu'il s'agissait là d'une réaction logique de la part des occupants du quartier du 7e arrondissement de Lyon. Il évoque même un "retour de bâton" et une scène d'"autodéfense populaire contre le harcèlement policier. Face à l'occupation policière quotidienne à la Guillotière, le quartier se défend".

"La classe politique et l'extrême droite lyonnaise se scandalise de ces événements eux qui sont bien plus discrets lorsque les expulsions violentes et les privations d'accès à l'eau sont quotidiennes, notamment à Calais, ou que leurs alliés agressent armés dans les rues de la ville. Nous, nous affirmons que les gestes comptent et que notre solidarité va vers l'autodéfense populaire", énonce la GALE sur ses réseaux sociaux.

Une prise de position anti-police qui pourrait bien raviver la colère du ministère de l'Intérieur.