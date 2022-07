Lyon-Turin : deux députés NUPES du Rhône écrivent à Elisabeth Borne pour stopper le projet

Après s’être rendus sur place, côtés français et italien, les deux députés du Rhône ont écrit une lettre ouverte à Elisabeth Borne.

A la Première ministre, par ailleurs ancienne ministre des Transports et donc au fait du dossier, ils réclament l’abandon pur et simple de la future ligne à grande vitesse.

Selon eux, "ce projet est dangereux pour la ressource en eau", "n’a pas de sens du point de vue du fret ferroviaire" et "porte le danger d’un dérapage financier avec des conséquences importantes pour les finances publiques".

Marie-Charlotte Garin, députée de la 3e circonscription de Lyon, et Gabriel Amard, député de Villeurbanne, sont accompagnés dans leur démarche par le parlementaire savoyard Jean-François Coulomme.

Ensemble, ils demandent à la cheffe du gouvernement "l’arrêt de tous les travaux préparatoires immédiatement puisque le projet est contraire aux lois sur l’eau", "que la France ne participe pas au financement des tunnels transfrontaliers et ne finance pas non plus les travaux d’accès en amont pour les mêmes raisons" et "l’utilisation de la ligne existante qui est rénovée et loin d’être saturée".

"Il est encore temps de ne pas gaspiller 30 milliards d’euros d’argent public et de ne pas détruire des réserves en eau de façon irréversible", concluent les trois élus NUPES.