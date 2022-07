Premier déplacement à l’étranger des députés Garin et Amard pour dénoncer le projet "écocide" du Lyon-Turin

Gabriel Amard (LFI) et Marie-Charlotte Garin (EELV) n’ont pas encore un mois de mandat dans les jambes mais ont décidé de rendre visite à nos voisins transalpins.

Les parlementaires NUPES des 3e et 6e circonscriptions du Rhône sont allés ce week-end en Italie, accompagnés du député savoyard Jean-François Coulomme, pour rencontrer les maires de la vallée de Suse pour évoquer le cas du projet de Lyon-Turin. Marie-Charlotte Garin et Gabriel Amard ont aussi participé à une manifestation No Tav, derrière une banderole demandant la fin des "méga-projets pas nécessaires et imposés".

"Nous revenons en France déterminés pour continuer à démontrer que le projet du Lyon-Turin est écocide", a commenté sur les réseaux sociaux Gabriel Amard.

Sur place, ils retrouvaient le célèbre opposant du Lyon-Turin, Daniel Ibanez. Ce dernier se félicitait de voir "des députés qui prennent en compte les divers avis de leurs concitoyens et non seulement la communication des lobbyistes".

Samedi déjà, le duo de députés rhodaniens participait à une réunion publique sur le Lyon-Turin dans la vallée de la Maurienne. Le gendre de Jean-Luc Mélenchon estimait alors que "la bonne gestion des deniers publics passe avant la démesure et la destruction des réserves d’eau pour la faune, la flore et les humains".

Une position qui rejoint celle de Grégory Doucet. Tout juste élu maire de Lyon en 2020, il déclarait à La Stampa : "Il faut le (le projet ndlr) fermer. (…) Entre notre ville et Turin une ligne existe déjà, investissons dans celle-là et dans le reste des infrastructures ferroviaires françaises".

La ligne à grande vitesse Lyon-Turin est un projet qui déchaîne les passions depuis de nombreuses années des deux côtés des Alpes a pour but de diviser par deux le temps de trajet entre les deux villes pour le transport de passagers, le ramenant à deux heures. Il vise également à privilégier le rail par rapport au camion pour le transport de marchandises. Le coût très élevé, malgré les fonds européens, fait que le dossier relève de plus en plus du serpent de mer, malgré l’avancement de la construction de certaines infrastructures, surtout côté italien.

