Dans la région : l'enquête sur la tuerie de Chevaline confiée au pôle cold cases de Nanterre ?

La procureure de la république d'Annecy a requis le dessaisissement de l'affaire au profit de Nanterre. Une décision devrait être prise début août.

La tuerie de Chevaline remonte au 5 septembre 2012. Trois membres d'une même famille originaire d'Irak et un cycliste avait été froidement abattus par balles. Seules les deux filles de la famille avaient survécu.

Dix ans plus tard, aucune piste n'a abouti pour tenter de résoudre ce quadruple meurtre commis dans ce petit village de Haute-Savoie. Un patron lyonnais avait, un temps, été soupçonné et avait été placé en garde à vue en janvier dernier. Les enquêteurs avaient voulu vérifier son emploi du temps car des témoins avaient évoqué la présence d'un homme à moto. Ce dernier, qui a toujours assuré s'être trouvé dans le secteur pour réaliser un baptême en parapente, avait finalement été mis hors de cause.