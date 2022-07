Face aux habitants de la Guillotière, Gérald Darmanin a tenté de joindre la police : deux longues minutes d’attente !

Avant de conclure son déplacement lyonnais par un micro-tendu devant les journalistes, Gérald Darmanin recevait habitants et commerçants de la Guillotière à la préfecture du Rhône. Et notamment des membres du collectif aujourd'hui dissous de la Guillotière en colère.

Et le ministre de l’Intérieur, qui écoutait les nombreuses doléances, a décidé de vérifier par lui-même si la police était si peu réactive que lui affirmaient ses interlocuteurs. Avec son portable, Gérald Darmanin a tenté de joindre les forces de l’ordre en composant le 17. Ce n'est qu'au bout de deux minutes d’attente qu'une réponse a été apportée ! Le tout devant le chef de la police du Rhône…

Gérald Darmanin ne s’est toutefois pas démonté et a rappelé que son objectif premier était que les fonctionnaires soient sur le terrain plutôt que de passer leur journée au commissariat : "J’assume, même si ce n'est pas populaire, de ne pas faire que des commissariats de secteur. On fait la visio-plainte. Tout le monde va gagner du temps. Notre but est remettre des policiers sur le terrain".

"Ma clientèle me déserte, me dit clairement qu'elle évite le secteur, lui a expliqué une commerçante de la Guillotière. J'ai presque 80% de perte de chiffre d'affaires. A la fin de l'année, si vous n'arrivez pas à sécuriser le quartier je pense être en dépôt de bilan. On est dans des contextes où on n'ose pas sortir ses enfants".

Gérald Darmanin leur a promis de revenir en septembre, et aussi de tenter de convaincre Grégory Doucet de les rejoindre pour trouver des solutions conjointes entre l’Etat et la Ville de Lyon. Un courrier en ce sens partira demain de Beauvau pour la place de la Comédie.