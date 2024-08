Lyon : un dispositif de sécurité renforcé depuis le début des Jeux Olympiques

Pour garantir la sécurité durant les Jeux Olympiques, ce sont 650 policiers et gendarmes, accompagnés de 200 à 250 sapeurs-pompiers, qui assurent la sécurité sur chaque événement. À cela s'ajoutent 700 agents de sécurité privée et la présence de la force Sentinelle.

Chaque match au Groupama Stadium est supervisé par deux centres de crise, l'un au stade et l'autre à la préfecture. Les forces de l'ordre expliquent qu’ils ne changent pas de dispositif en fonction des rencontres sportive. "On reste sur la jauge la plus haute tout le temps, on est constamment sur la capacité maximale de nos effectifs", explique Nelson Bouard, inspecteur général de la police nationale.

60 policiers étrangers

La sécurité est également assurée par un contingent international de policiers venus de République tchèque, de Hongrie, d'Autriche, d'Espagne, du Portugal, d'Allemagne ou encore de Slovénie. Près de 60 policiers étrangers sont mobilisés à Lyon, dont 40 déployés quotidiennement pour des missions spécifiques telles que l'escorte, les patrouilles et la gestion des explosifs…

Drone et faux billets

Ce dispositif semble porter ces fruits, à l’heure actuelle, seuls quelques incidents mineurs ont été signalés. Samedi dernier, un supporter a utilisé un drone, qui a été intercepté par les forces de l'ordre avant de s'échouer sur le toit du stade. Les pompiers spécialisés du GRIMP sont intervenus pour récupérer l'appareil, et l'individu a été arrêté.

Plus récemment, mardi 30 juillet, deux personnes ont été interpellées aux abords du stade pour la vente de faux billets et d'objets de contrefaçon. La préfecture avait en ce sens publié un message sur le réseau social X pour sensibiliser le public à ce phénomène.