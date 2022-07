Lyon : les Nuits de Fourvière ont retrouvé cet été une fréquentation digne de l’avant-Covid

Après deux ans d’absence ou de jauges réduites et de pass sanitaire, les Nuits de Fourvière ont fait le plein cet été. A l’heure du bilan, les organisateurs du festival lyonnais annoncent que 153 000 spectateurs ont été recensés, dont 16 000 sur les manifestations gratuites. Ce qui permet au festival d’afficher un budget à l’équilibre.

C’est plus du double de l’an dernier (76 000 spectateurs) et c’est même mieux qu’en 2018 (150 000). De là à imaginer que l’an prochain, les Nuits de Fourvière rattraperont leur niveau de 2019, dernière année avant le début de l’épidémie de Covid-19 (192 000 spectateurs), il n’y a qu’un pas à franchir au théâtre antique de Fourvière.

L’édition 2022 des Nuits de Fourvière ont proposé 178 représentations (dont 71 de théâtre, 50 de cirque, 11 de danse, 46 de musique), 66 titres et 8 lieux dans toute la Métropole. Toujours fidèle à sa ligne artistique, le festival a compté 13 créations, 7 coproductions et premières françaises. -M-, Juliette Armanet, Nick Cave, Midnight Oil ou encore Patti Smith et Phoenix auront été les têtes d'affiche de l'été sur les hauteurs du 5e arrondissement de Lyon.

Retrouvez notre interview du directeur des Nuits de Fourvière, Dominique Delorme, qui présentait la programmation 2022 et revenait sur les difficultés et la survie suite au Covid.