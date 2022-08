Alexandre Vincendet (LR) : "L’Etat avance et met des moyens sur la table, au maire de Lyon de prendre ses responsabilités"

Nous avons ensuite interrogé le député LR de la 7e circonscription du Rhône à l’Assemblée nationale. Et il a chargé sans ménagement l’édile écologiste lyonnais.

Selon Alexandre Vincendet, le gouvernement est dans son rôle et tient ses promesses : "Il y a des effectifs supplémentaires qui vont arriver, des moyens supplémentaires qui vont être déployés. Le vrai sujet après, c’est simple : est-ce que le maire de Lyon prend ses responsabilités ou pas en tant que premier magistrat ? Il a la responsabilité essentielle d’augmenter les postes de police municipale, et non pas recruter pour combler les départs. (…) Si l’Etat fait son travail, il est important que la mairie fasse le sien. L’Etat avance et met des moyens sur la table, au maire de prendre ses responsabilités".

Alexandre Vincendet a ensuite déploré le refus de Grégory Doucet de saisir les mains qui lui sont tendues "pour des raisons purement idéologiques".

"La situation se dégrade à Lyon, les habitants sont excédés. Pourquoi ? Parce que vous avez une baisse constante des effectifs de police municipale et des moyens qui ne sont pas mis en place par la municipalité. Si le couple Etat-maire ne fonctionnait pas, on le saurait. On le voit dans ma 7e circonscription avec les mairies de Bron, Vaulx-en-Velin, Rillieux-la-Pape. En travaillant main dans la main, on a réussi à avoir à des résultats depuis deux ans. Ce n’est pas le cas à Lyon, et on peut le déplorer car ce sont les Lyonnais qui payent les pots cassés", concluait le président des Républicains du Rhône.