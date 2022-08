Rentrée des profs à Lyon : "On a tellement tiré sur la corde qu’elle a lâché"

Le Syndicat National des Enseignements du Second Degré (SNES-FSU) du Rhône a tenu à faire un point sur une rentrée peu rassurante. Parmi leurs craintes, les enseignants évoquent notamment le manque de personnel. Au lycée Albert Camus de Rillieux-la-Pape, huit postes de professeurs sont toujours manquants, deux en filière générale et six en professionnelle. Une professeure stagiaire ne savait pas, samedi dernier, quelles classes elle aurait.

A cause de ce manque, des cours doivent fermer. C’est le cas au lycée Saint-Just de Lyon des sections européennes italien et allemand ainsi que du cours de russe. La professeure d’allemand est passée de 150 à 270 élèves, un coup qu’elle n’a pas tenu et qui l’a poussée à démissionner.

Pour Amiel Gerin, enseignant en Histoire-Géographie au collège des Iris à Villeurbanne, le manque de moyens est crucial. « L’année dernière, nous n’avions pas assez de chaises pour tout le monde et certains professeurs devaient rester debout. On a tellement tiré sur la corde qu’elle a lâché. » Les profs principaux, essentiels pour une classe, manquent aussi à l’appel : « Il en manquait trois l’année dernière et il en manque aussi cette année ». Ce poste demande une trop grosse charge de travail pour une augmentation risible du salaire selon l’enseignant.

Ce problème de chaises devient dangereux puisque « les issues de secours sont parfois bloquées ». Dans d’autres établissements, « on n’a pas le chauffage l’hiver et il fait 38 degrés l’été. On est dans une forme de maltraitance institutionnelle » déclare Marc Rollin, professeur d’espagnol au collège Georges Clemenceau dans le 7e arrondissement.