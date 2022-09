Rentrée : Les "sans fac" se rassemblent ce vendredi à l’Université Lyon 2

Le groupement de ces étudiants se fera dans la cour centrale de l’université en marge d’une réunion de négociation avec la présidence de l’école. Les syndicats Solidaires Etudiants et l’UNEF Lyon seront présents. Le député LFI de la 6e circonscription du Rhône, Gabriel Amard, a été contacté pour prendre part au rassemblement.

Entre 30 et 50 étudiants restent encore en file d’attente sur Parcoursup pour une université de 36 000 personnes. Le statut d’étudiant leur sera retiré s’ils ne sont pas pris. Ils perdront ainsi la bourse du CROUS, la CAF et leur logement étudiant s’ils en possèdent un. La date butoir d’inscription, le 15 septembre, mettra fin au calvaire pour certains, ou ne sera que le début pour d’autres.

Des jeunes "sans solutions"

Parmi ces étudiants sans fac, il y a Samir. Après un bac mention assez bien et deux années de BTS, il s’est inscrit sur Parcoursup. Il voulait entrer en licence de Sciences politiques à Lyon 2. Les jours passent, mais il reste en file d’attente. "Je vais me retrouver sans études et sans solutions derrière", explique-t-il. Pour mettre toutes les chances de son côté, il avait intégré à son dossier une lettre de motivation et une lettre de recommandation de ses anciens professeurs. "Quand on voit les résultats, on tombe de très haut. C’est une profonde déception."

L’année dernière au mois de novembre, face au même problème, les "sans fac" et des soutiens ont occupé les bureaux de la présidente de l’école. Finalement, tous les dossiers avaient été acceptés. "Ce n’est qu’une question de bonne volonté. Les moyens, elle les a", nous confie Samir.

