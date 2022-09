Grand Parc de Miribel-Jonage : le cœur de bronze volé et une fontaine détruite

L’œuvre d’art en bronze de 70 kg a disparu et un appel à témoins a été lancé ce mardi. C’est un visiteur qui a alerté les équipes du parc lorsqu’il a remarqué les dégâts. Le cœur surplombe la "Fountain of love" de Ghyslain Bertholon mais cette dernière a été découverte complètement détruite, à même le sol.

Ce n’est pas la première fois que le Grand Parc se voit subtilisé de son cœur. En 2017 déjà, des individus l’avaient dérobé et l’œuvre avait été retrouvée grâce à un appel à témoins dans un centre de tri à Meyzieu. A l'époque, 5200 euros avaient été nécessaires pour la restauration de l’œuvre. Hasard du calendrier ou vol programmé, la pièce avait aussi disparu au début du mois de septembre de cette année-là.

Mais le doute s’installe pour Christophe Jarraud, responsable du service Etudes et travaux de la Segapal (société publique chargée de la gestion et de l'animation du parc) qui déclare au Progrès : "Il n’y a aucune barrière de cassée et les deux rochers à l’entrée du belvédère bloquent le passage aux voitures". Toujours selon lui, le cœur ne vaudrait qu’un peu plus de 200 euros mais va engendrer des milliers d’euros de réparation.

Le Parc a déposé une plainte en gendarmerie. Sur sa page Facebook, elle rappelle que "si vous avez une piste pour que 'Fountain of love' retrouve son cœur, vous pouvez nous contacter en message privé".