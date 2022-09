"Lyon : il reproche au maire Grégory Doucet de ne pas interpeller les véhicules garés sur les pistes cyclables".

Généralement, un salut ou un petit hochement de tête, voire même un "merci" accompagnent cette rencontre furtive avec le maire à vélo.

Mais ce mercredi à la pause du déjeuner, un certain Tornooc a choisi d'interpeller a posteriori le maire écologiste de Lyon. Après l'avoir croisé et donc filmé rue d'Aubigny à la Part-Dieu, il a écrit sur les réseaux sociaux : "Bonjour Grégory Doucet, avez-vous fait usage de votre pouvoir de police sur la rue d'Aubigny avec les deux #gcum (véhicules garés comme des merdes ndlr) que vous venez de croiser ? N'hésitez pas à revenir demain même heure, le propriétaire de l'utilitaire a ses habitudes au café du coin".

En effet, en poursuivant sa route, Tornooc se rend compte que Grégory Doucet a été obligé de slalomer car un camion stationne en plein sur la voie, tandis que de l'autre côté, un utilitaire est monté sur le trottoir et empiète sur la piste cyclable.

L'internaute espérait donc que Grégory Doucet s'arrête et fasse la leçon aux automobilistes peu scrupuleux. Rien ne dit d'ailleurs qu'il ne l'a pas fait. Sur la vidéo, on voit l'édile écologiste ranger son téléphone portable dans sa veste. Il est possible que la police municipale passe davantage rue d'Aubigny à l'avenir.