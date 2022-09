Lyon : "Regards pour l’Histoire", une exposition sur trois procès historiques 

Cette exposition montre aux visiteurs à la fois les dessins de Jean-Claude Bauer, dessinateur de presse, qui a assisté aux procès de Barbie, Touvier et Papon et des extraits vidéos de ces derniers.

L’exposition se divise en trois temps. Elle débute par un premier passage "Regard immédiat : le procès de Klaus Barbie" durant lequel les visiteurs peuvent admirer non seulement une vingtaine de dessins de Jean-Claude Bauer mais aussi des extraits filmés du procès du Boucher de Lyon. L’artiste confie que, si c’est l’un des premiers procès qu’il a suivi, cela reste un des plus marquants. "J’étais loin d’imaginer tout ce que j’allais entendre lors des témoignages".

Suive ensuite le même procédé pour les procès Touvier et Papon. "Regards d’expérience : les procès Touvier et Papon", partie durant laquelle des dessins entourent deux petites salles qui projette des extraits des deux procès.

La visite se termine par une dernière partie "Regard réfléchi : la BD et le documentaire" composée de dessins et passages de la BD sur Klaus Barbie, "La route du rat", dessinée par Jean-Claude Bauer et scénarisée par Frédéric Brémaud.

"Cette exposition permet de confronter le regard du dessinateur, des caméramans et surtout celui des témoins, des victimes et de la Cour" qui ont tous assisté aux différents procès explique Bruno Galland, directeur des Archives départementales et métropolitaines du Rhône.