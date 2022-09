Playstation 5 confisquées par la justice : une vente aux enchères à Lyon !

C’est devenu un bien rare et cher dans le monde des jeux-vidéo : la Playstation 5. Plusieurs consoles seront mises en vente par l’AGRASC, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Les 4 et 5 octobre au Palais de la Bourse à Lyon

Il s’agit de biens saisis par la justice dans le cadre d’affaires criminelles.

Plusieurs ventes auront lieu les mardi 4 et mercredi 5 octobre à Marseille et Lyon, via la Maison Drouot. À Lyon justement, le rendez-vous est donné au Palais de la Bourse.

D’autres produits de luxe comme des montres, bijoux, sacs et voitures seront vendus aux enchères lors de ces deux journées.

Les détails sont à retrouver ici.