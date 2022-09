Le contrat du directeur musical de l’Orchestre National de Lyon renouvelé

Le directeur musical de l’Orchestre National de Lyon, arrivé en septembre 2020, voit son contrat renouveler pour une durée de trois ans à partir de la saison 2024-2025 ; une décision sur proposition d’Aline Sam-Giao, directrice générale de l’AO (Auditorium Orchestre National de Lyon) et du maire de Lyon, Grégory Doucet, en accord avec la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak.

"Son objectif est de faire reconnaître l’ONL à sa place de grand orchestre international, à travers le travail artistique, les enregistrements, les tournées et les complicités que lui apporte sa propre réputation internationale. A partir de 2024, il prévoit de continuer à s’appuyer sur le son généreux et chaud de l’orchestre, et de travailler à la fois l’interprétation du répertoire classique essentiel à chaque orchestre, le grand répertoire allemand cher à son cœur comme Mahler ou Strauss, ainsi que les compositeurs français, ADN de l’Orchestre national de Lyon", commente ce vendredi matin l’ONL dans un communiqué.

"J’ai de grandes ambitions pour l’orchestre et je sens que nous avançons dans la bonne direction, mais cela prend du temps pour qu’un ensemble et son directeur musical trouvent leur propre voix. Je sais que nous pouvons y arriver avec un travail constant et un engagement à la fois de mon côté et de celui des musiciens", réagit de son côté Nikolaj Szeps-Znaider.