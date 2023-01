Lyon : l’Orchestre national signe un accord de distribution avec une application 

NomadPlay, c’est son nom. C’est l’application avec laquelle l’Orchestre national de Lyon a noué un nouveau partenariat de distribution. Elle permet à l’utilisateur de se substituer à n’importe quel instrument sur un enregistrement pour jouer de la musique comme s’il était accompagné d’un orchestre. Avec ce nouvel accord, les utilisateurs pourront donc jouer avec l’Orchestre national de Lyon.

Ce dernier rejoint un catalogue déjà garni par plus de 6000 titres et 350 artistes et orchestres. Sont présent l’Orchestre National d’Île-de-France, l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, ou encore le Renaud Capuçon, un soliste et chef d’orchestre.

La directrice de générale de l’Orchestre national de Lyon se dit "heureuse" de cette nouvelle collaboration. "Accompagner les nouveaux modes d'écoute de la musique classique, avec en plus une dimension participative, voilà qui est bien en phase avec notre vision" indique-t-elle.