Pannes du métro B à Lyon : un salarié désormais en permanence devant le système d’automatisation

Il ne pourra peut-être pas régler le problème avant l’arrêt de l’exploitation, mais il le verra.

Selon Tribune de Lyon, Keolis a missionné un salarié d’Alstom pour surveiller toute la journée le système de pilotage automatique. L’objectif est clairement, sur une courte période, d’éviter que la grande panne de jeudi dernier ne se reproduise.

Keolis avait pourtant annoncé que les erreurs avaient été identifiées et corrigées. C'était d'ailleurs la condition sine qua non pour relancer la ligne B vendredi.

Mais dans l’oeil du cyclone et pointé du doigt par la Métropole de Lyon et le Sytral, et alors que se jouera bientôt la désignation des bénéficiaires de l'allotissement, l’exploitant du réseau TCL a estimé qu’il valait mieux assurer le coup avec une présence humaine.