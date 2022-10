Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (1er et 2 octobre)

Le coup d’envoi de la Vogue des Marrons !

C’est incontestablement l’évènement de l’automne dans le quartier de la Croix-Rousse. La Vogue des Marrons débute ce samedi avec comme toujours des manèges pour les enfants et pour les plus grands, les auto-tamponneuses, la pêche aux canards sans oublier les barbes à papa, les pommes d’amour, les churros et les marrons chauds ! C’est jusqu’au 13 novembre sur la place et le boulevard de la Croix-Rousse. Toutes les informations ici



Vide-grenier de la Grande Côte !

Rendez-vous dans le 1er arrondissement ce dimanche à l’occasion du vide-grenier de la Grande Côte. Ce sont en tout 150 exposants qui seront présents et qui proposeront au public de faire de bonnes affaires. Entrée gratuite de 9h à 18h. Plus d’informations ici



Run in Lyon !

Ils seront plusieurs milliers de coureurs à s’élancer ce dimanche sur l’un des parcours du Run In Lyon 2022 : run solidaire de 5 km, le 10 km, le semi-marathon et le marathon. Les différents départs sont prévus dans la matinée. Un village est également installé sur la place Bellecour à compter de ce vendredi avec de nombreuses animations. Plus d’informations ici



Bouger pour Elles !

L’association Courir pour Elles propose du 1er au 31 octobre un parcours connecté de 6 kilomètres à faire avec son smartphone au jour et à l’heure de son choix à Lyon mais aussi partout en France et à l’étranger. Cette marche solidaire intervenant dans le cadre d’Octobre Rose avait été suivie l’année dernière par près de 700 participants. L’inauguration est prévue le 1er octobre à 10h sur les berges du Rhône au niveau du parc de la Tête d’Or. Toutes les informations ici



Départ du lien Rose de Lyon !

Rendez-vous ce samedi sur la place Carnot dans le 2e arrondissement de Lyon pour soutenir les participants du Lien Rose, un parcours de près de 3700 kilomètres en relais à vélo et à pied dessinant comme "un ruban rose" sur la carte de France dans le cadre d’Octobre Rose. L’association Casiopeea le Sport pour Vaincre porte ce challenge dans la lignée de ce qu’elle propose tout au long de l’année. L’arrivée du Lien Rose est prévue le dimanche 22 octobre à Nantes avec un passage par une cinquantaine de villes. Plus d’informations ici



La Coupe du monde de rugby entre en gare de Lyon Perrache !

L’évènement sportif se déroulera du 8 septembre au 28 octobre en France. Cinq matchs de poule sont programmés à Lyon. L’occasion pour le France 2023 Rugby Tour de partir à la rencontre des supporters. Le train arrive ce vendredi et restera tout le week-end à la gare de Lyon Perrache avec au bout la possibilité pour les visiteurs de découvrir une exposition photo mais aussi de rencontrer des joueurs et des joueuses de rugby. Entrée gratuite. Toutes les informations ici



Fête des Animaux au refuge de Brignais !

Un grand week-end portes ouvertes est prévu au refuge de Brignais à l’occasion de la Journée mondiale des animaux. La SPA de Lyon et du Sud-Est met à l’honneur chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie à la recherche d’une famille. Des rencontres avec des professionnels et des animations sont également prévues. Plus d’informations ici



Common ground : le marché des disquaires et des labels indépendants !

Rendez-vous ce dimanche à Heat Lyon dans le quartier de Confluence de 10h à 21h. L’équipe de Common Ground organise son premier Marché des disquaires et labels indépendants à Lyon. Un évènement gratuit où tous les styles musicaux seront représentés à travers une sélection de news et occasions. Entrée gratuite. Toutes les informations ici



Dimanche des Endimanchées !

Direction La Commune dans le 7e arrondissement de Lyon pour la 4e édition des Endimanchées. Fripes, brocante, nail art et DJ Set au programme. Le rendez-vous est donné à partir de midi. Les informations pratiques ici



The Greener Festival !

C’est l’évènement phare de l’association The Greener Good et il s’agit cette année de la 7ème édition. Le rendez-vous, mettant en lumière des alternatives plus écoresponsable, est donné samedi (de 10h à 19h) et dimanche (de 10h à 18h30) au Château et à la MJC de Montchat dans le 3e arrondissement de Lyon. Conférences inspirantes, ateliers, des tables rondes, exposition avec des structures et associations engagées, The Greener Festival mettra à l’honneur le thème de la "Reconnexion". Plus d’informations ici