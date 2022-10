Villeurbanne : des enfants dorment dehors, le collectif "Jamais sans toit" interpelle l’Etat

Le collectif "Jamais sans toit" organise un goûter solidaire ce mardi à 16h à l’école Renan A de Villeurbanne. A cette occasion, le collectif demande dans un communiqué de presse l’ouverture de places d’urgence pour l’hébergement d’enfants sans logement. Au sein de l’école, ce sont huit enfants dont deux bébés qui vivent sans toit. Certains sont hébergés chez des tiers et d’autres dorment dans une caravane. Ce nombre grimpe à 111 dans la Métropole lyonnaise, ce qui représente 46 familles.



"Nous demandons que l’Etat se montre à la hauteur de ses engagements"



Le ministre du Logement, Olivier Klein, en visite à Lyon le 27 septembre, a déclaré avoir saisi le préfet de région. Une solution devait être apportée à ces familles dans les 48h selon le ministre : "Les enfants doivent avoir un toit et être protégés." Mais le collectif déclare que les familles n’ont reçu aucune proposition d’hébergement. "Par sa parole, le ministre engage l’Etat" déclare "Jamais sans toit" dans le communiqué. Les élus villeurbannais, les travailleurs sociaux et les services de la préfecture ont été contactés sans succès selon le collectif. "Nous demandons que l’Etat prenne ses responsabilités et se montre à la hauteur de ses engagements" conclut "Jamais sans toit".