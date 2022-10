Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (8 et 9 octobre)

Le Marché de la Mode Vintage !

Incontestablement l’évènement de l’automne à Lyon. Le Marché de la Mode Vintage s’installe ce week-end à La Sucrière dans le 2ème arrondissement. Les visiteurs pourront aller chiner au cours de deux journées placées sous le signe de la fête, des bonnes affaires et du thème "Peace & Love". Le rendez-vous est donné samedi et dimanche de 10h à 19h. Gratuit pour les moins de 12 ans. Plus d’informations ici



Le retour du Festival Romain !

La première édition avait été un succès. Le Festival Romain revient ce week-end pour une seconde édition aux théâtres romains de Fourvière. L’empereur Hadrien va visiter Lugdunum samedi et dimanche avec au bout des spectacles et des ateliers pour se plonger dans l’histoire sans oublier l’exposition "Spectaculaire ! Le divertissement chez les Romains" au Lugdunum – Musée et théâtres romains. Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles) samedi et dimanche de 9h à 18h30 (dernière entrée à 17h30). Toutes les informations ici



Lyon Tasting !

Les amoureux du vin vont se retrouver ce week-end au Palais de la Bourse dans le 2ème arrondissement. A l’occasion d’une nouvelle édition de Lyon Tasting, une centaine de vignerons venus de la Vallée du Rhône et d’ailleurs seront présents pour faire découvrir des vins et proposer des animations à l’exemple d’ateliers et de master class. Rendez-vous samedi de 11h à 19h et dimanche de 11h à 18h. Comptez 25 euros pour le pass 1 jour, 39 euros pour les deux jours. Toutes les informations ici



Festival Agir à Lyon !

L’objectif de l’évènement est de "découvrir comment agir concrètement pour une région lyonnaise écologique et solidaire". Le Festival Agir à Lyon se déroule ce dimanche à partir de 10h30 à la Maison pour Tous des Rancy (249 rue Vendôme) dans le 3e arrondissement. Au programme : des conférences, des rencontres ou encore des balades. Entrée libre mais inscription recommandée. Plus d’informations ici



Fête des Animaux !

Direction la place Ambroise Courtois dans le 8e arrondissement pour la Fête des Animaux 2022. L’évènement aura lieu samedi de 15h à 19h. L’occasion de venir se renseigner sur la condition animale et la biodiversité à travers divers stands, animations et conférences. Toutes les informations ici



Vide dressing Les Filles de Lyon !

C’est une nouvelle fois jour de grand vide dressing ce samedi. Rendez-vous dans la Cour du Midi du Grand Hôtel Dieu pour le vide dressing de l’agence Les Filles de Lyon. A découvrir : de la seconde main et des créateurs. A chiner : des centaines de pépites. Entrée libre et gratuite de 10h à 18h. Plus d’informations ici



Lancement du Petit Paumé 2023 !

Direction la place Bellecour pour découvrir la 54ème édition du guide mettant en avant les meilleurs bons plans de la ville. Le Petit Paumé a été réalisé cette année avec My Digital School. De nombreuses animations accompagneront ce samedi cette sortie, notamment le concours des mangeurs et mangeuses de burgers, un show BMX, des cours de sport… Rendez-vous à partir de 10h. Toutes les informations ici



DIY or DIE !

Comprenez le salon du fansize, de la micro-édition et de l’édition indépendante. Il s’agit de la troisième édition et elle se déroule ce samedi de 13h à 20h au Marché Gare (place Hubert Fournier) dans le 2e arrondissement. Entrée à prix libre. Toutes les informations pratiques ici



Super Dimanche à Heat Lyon !

Direction ce dimanche la halle à manger de Confluence pour un nouvel évènement Super Dimanche avec au programme des stands de friperie, de plantes ou encore de broderie sans oublier de la food à gogo. Rendez-vous de 12h à 22h. Entrée libre. Plus d’informations ici