Pas de Métropole de Lyon dans le Contrat Plan Etat-Région : les Républicains regrettent une "absence de travail" des écologistes

Aux côtés du président de la Région Laurent Wauquiez et du préfet Pascal Mailhos, ils ont assisté à la présentation du Contrat Plan Etat-Région de plus de 4,4 milliards d’euros.

Un absent de marque a été constaté : Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. Région et préfecture l’accusent de ne pas avoir soumis de projets chiffrés et détaillés en vue d’être financés. Tandis que l’écologiste se défend, dénonçant un manque de dialogue et d’ouverture chez Laurent Wauquiez.

Pour les Républicains de la Métropole de Lyon, ce couac est préjudiciable. D’autant qu’un courrier début septembre rappelait à Bruno Bernard la nécessité de "défendre les intérêts des communes et des Grands Lyonnais".

"Cette situation anachronique démontre, encore une fois, l’incompétence de la majorité hétéroclite constituée autour des élus Europe Écologie Les Verts, communistes, socialistes et extrême gauche. Nous dénonçons avec force cette absence de travail des élus de la majorité, leur absence de considération pour les besoins réels de nos habitants, et leur positionnement politique partisan qui met en péril le développement de la Métropole de Lyon", précise dans un communiqué le groupe La Métro Positive présidé par Philippe Cochet, maire de Caluire.

Le CPER doit être signé début 2023. Il ne reste donc que quelques mois à la Métropole de Lyon pour se greffer et obtenir sa part du gâteau.