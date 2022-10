Edouard Loubet, nouveau coach de la lyonnaise Naïs Pirollet pour le Bocuse d'Or

La jeune cheffe prodige originaire de Lyon se prépare actuellement pour représenter la France au Bocuse d'Or en janvier 2023.

Après le départ de Tabata Mey pour cause de grossesse, Naïs Pirollet s'était entourée de Jacques Marcon, fils de Régis, en juillet dernier.

Ce mercredi, on apprend que Jacques Marcon évolue pour devenir Président du Jury France lors de la finale monde du Bocuse d'Or.

Un nouveau coach a donc été trouvé, il s'agit d'Edouard Loubet. Formé notamment auprès de Pierre Orsi, le chef savoyard avait obtenu deux étoiles Michelin en 1999.

"Vivre le Bocuse d’Or de l’intérieur et aider Naïs dans cette aventure en partageant mon savoir-faire est un réel engagement que je prends très à coeur. Le Bocuse d’Or, c’est l’aboutissement d’un art, l’oeuvre d’un pays mais aussi faire partie d’une équipe riche des talents de nombreux chefs. J’aime les challenges, les énergies qui se révèlent au sein

d’une compétition. Je n’ai peut-être fait aucun concours mais je suis un compétiteur dans l’âme", a-t-il réagi.

"Nous avons avec le chef Edouard Loubet les mêmes racines ancrées dans les montagnes qui font écho à la simplicité et à l’authenticité. Je le remercie pour son engagement à mes côtés au sein de l’équipe de France. Les idées fusent, l’énergie est là pour écrire la suite de l’histoire", a indiqué de son côté Naïs Pirollet.

Pour rappel, la finale du Bocuse d'Or se déroulera durant le SIRHA Lyon à Eurexpo les 22 et 23 janvier. Naïs Pirollet et son commis Cole Millard devront cuisiner la lotte ainsi que deux garnitures végétales et une garniture présentée à part à base d'une légumineuse emblématique de notre terroir et de moules.