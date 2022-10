Les élus lyonnais saluent la victoire de Lula au Brésil face à Jair Bolsonaro

Tout s’est joué dans un mouchoir de poche. Le président sortant, Jair Bolsonaro n’a été battu que de 1,8 point. Le Brésil a ainsi élu Lula, candidat de gauche. A Lyon, de nombreuses personnalités politiques ont salué cette victoire.

Le maire écologiste Grégory Doucet considère qu’il s’agit d’une "victoire pour les plus pauvres, une victoire pour la planète". L’ancien président de la Métropole de Lyon et désormais élu d’opposition David Kimelfeld parle d’un "grand soulagement". Gabriel Amard, député LFI du Rhône considère que "le peuple avait besoin de ce changement au plan social et la planète aussi". La conseillère régionale PS Najat Vallaud-Belkacem déclare que l’extrême droite "a démontré l’étendue sidérale de sa nullité". Enfin, le vice-président de la Métropole de Lyon aux mobilités Fabien Bagnon parle d’une "bonne nouvelle dans un monde qui en a tant besoin".

Elu pour quatre ans, Lula n’a en revanche pas la majorité au Congrès national.

C'est une victoire pour les plus pauvres, contre un projet de haine, une victoire pour le #Brésil, une victoire pour la planète.



Félicitations @LulaOficial 🇧🇷#LulaPresidente2022 pic.twitter.com/kCep3kyJjP — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) October 31, 2022

🇧🇷Lula l’emporte et c’est un grand soulagement.

C’est la fin de l’ère Boslonaro et de ses politiques d’extrême droite qui ont conduit au déclin du Brésil et à la déforestation de l’Amazonie.

L’heure est maintenant à la reconstruction de cette grande démocratie. pic.twitter.com/clVHyOgHWn — David Kimelfeld (@DavidKimelfeld) October 31, 2022

A 77 ans Lula est à nouveau élu Président du Brésil avec plus de 1,5 millions de voix d’avance. Le peuple avait besoin de ce changement au plan social et la planète aussi pour en finir avec les écocides au Brésil 🇧🇷#LulaPresidente1️⃣3️⃣ pic.twitter.com/m8xlF9yjfv — gabriel Amard (@gabrielamard) October 30, 2022

Ce qu’il faut d’énergie pour retirer le pouvoir des mains de l’#extremedroite une fois qu’elle s’y est hissée. Et qu’elle a pourtant démontré l’étendue sidérale de sa nullité. Merci #Lula . Mes pensées émues ce matin vont aux familles de toutes les #mariellefranco du #Brésil pic.twitter.com/TZBIPGfOPT — Najat Vallaud-Belkacem (@najatvb) October 31, 2022