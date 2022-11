Lyon : 370 sites patrimoniaux plongés dans le noir dès 23h

Pour réduire la consommation d’énergie de Lyon, tous ces sites ne seront éclairés que jusqu’à 23h. Parmi eux notamment, la basilique de Fourvière qui va ainsi se voir plonger dans le noir.

L’éclairage public va aussi être réduit. A partir de ce week-end, entre 2h et 4h30 du matin, certaines rues de Lyon ne seront plus éclairées du dimanche au mercredi. Pour l’instant, seuls les quartiers de Bellecour, de la Croix-Rousse, une partie du Vieux-Lyon, de la Presqu’île et des 3e, 6e, 7e et 8e arrondissements ainsi que le plateau Saint-Rambert sont concernés.

A partir du 1er décembre, les autres quartiers de Lyon devraient normalement être éteints à leur tour.