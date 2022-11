Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (12 et 13 novembre)

Vide dressing géant à la Cité des Halles !

Envie de faire de bonnes affaires ce week-end ? Direction le 7e arrondissement pour un vide dressing géant à la Cité des Halles. Une vingtaine d’exposants seront présents pour cet évènement. L’occasion de venir chiner de nombreux articles de seconde main pour aborder l’hiver comme il se doit. Rendez-vous ce samedi de 15h à 19h. Entrée gratuite. Plus d’informations ici





La Vaisselle des Chefs !

Les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon accueillent ce week-end une grande vente de vaisselle de grands restaurants de la région Auvergne-Rhône-Alpes à prix tout doux. A saisir : des assiettes, des verres, des couverts, de l’argenterie, des nappes, des tabliers… Plusieurs grandes tables seront au rendez-vous à l’exemple des restaurants Paul Bocuse, la Mère Brazier, Georges Blanc ou encore Pierre Orsi. Entrée libre samedi (10h-19h) et dimanche (10h-17h) 1 place de la Comédie dans le 1er arrondissement. Toutes les informations ici



Le Salon du Chocolat de Lyon !

L’évènement fête cette année ses 10 ans. Rendez-vous à compter de ce vendredi et jusqu’à dimanche au Centre de Congrès – Cité Internationale pour le retour du Salon du Chocolat de Lyon après deux ans d’absence. Au programme : la scène du "Pastry Show", le tout nouveau "Cake Time" sans oublier le célèbre défilé de robes en chocolat sur le thème cette année de "L’excellence au service du glamour". De nombreux exposants seront également présents avec de nombreuses dégustations au bout. Horaires : de 10h à 19h. Entrée individuelle : entre 5 euros et 12 euros. Plus d’informations ici



Japan Touch, Salon de l’Asie & Asian Kitchen Festival !

Direction Eurexpo pour trois salons réunis en un seul évènement. Le public pourra découvrir la 23e édition de Japan Touch, la 8ème édition du Salon de l’Asie et la 3e édition d’Asian Kitchen Festival. De nombreuses animations sont au programme samedi comme dimanche avec notamment le plus grand food court de France dédié à la cuisine asiatique. Rendez-vous samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. Plus d’informations ici



Friperie MINIMAXXX !

Heat Lyon, la halle à manger du quartier de Confluence, accueille ce week-end MINIMAXXX pour deux jours d’un évènement où il sera possible de faire de bonnes affaires. Vêtements et accessoires de seconde main à saisir avec aussi des bacs à prix libres. Une after party est également au programme. Entrée gratuite. Plus d’informations ici



Reptilyon !

Direction Rillieux-la-Pape ce week-end pour un évènement qui réunira les amateurs de reptiles et autres insectes et araignées.

Reptilyon s'installe samedi et dimanche à l'Espace 140 et proposera aux visiteurs les moins effrayés de découvrir de nombreux exposants mais également d'approcher des tortues géantes, vipères et autres animaux exotiques. Entrée à 10 euros. Toutes les informations pratiques ici