L'école de Vaulx-en-Velin envahie de rats a été fermée

Envahie de rats depuis la rentrée, l'école Federico Garcia Lorca a été fermée ce vendredi matin. Les parents d'élèves ont été informés par courrier par la mairie.

Comme nous le révélions jeudi, le personnel et les élèves de cette école cohabitaient avec les rongeurs depuis la rentrée de septembre. Les rats s'affichaient quotidiennement dans les couloirs, voire dans les salles de classe et s'attaquaient aux affaires des enfants. Des excréments étaient également régulièrement retrouvés dans les salles de pause des agents et une institutrice avait été attaquée par un rongeur qu'elle tentait de faire fuir.

Une expertise doit être menée et une opération de dératisation est envisagée dans le courant du week-end.