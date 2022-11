Le LOU Rugby affronte le Stade Toulousain dans un match choc

Après la trêve internationale de deux semaines, les Rouge et Noir vont retrouver le Top 14. Et leur adversaire n’est ni plus ni moins que la meilleure équipe actuelle du championnat, Toulouse, qui devance largement le deuxième, La Rochelle, avec neuf points de plus.

Début novembre, le LOU s’était arrêté sur une victoire face à Castres (26-20). Au Matmut Stadium de Gerland, les Lyonnais vont donc tenter de l’emporter face au leader. Ce match risque d’être fort en spectacle car Toulouse et Lyon sont les deux meilleures équipes en essais marqués. Par ailleurs, la Vierge Rouge n’a pas battu le LOU Rugby à domicile depuis 2017. Et lors des cinq dernières confrontations, Lyon s’est imposé à chaque fois. Pas d'Antoine Dupont ce dimanche, le meilleur joueur du monde est suspendu.

Avant le match, des food-trucks vont s’installer sur le parvis ouest du stade. Au menu, des pizzas, des burgers, des plats arméniens et libanais ainsi que des gaufres.

"Une belle occasion de faire un grand match à Gerland"

Cette reprise sera l’occasion de revoir Francisco Gomez Kodela avec le maillot lyonnais. Blessé depuis le début de la saison au mollet, il est enfin remis et sera sur la feuille de match : "J’ai envie de revenir, montrer ce que je vaux." Faire son retour face à Toulouse n’est pas une difficulté pour lui : "C’est un match très dur mais comme tous les matchs du Top 14". L’Argentin âgé de 37 ans considère tout de même que la fin de sa carrière approche : "Encore une saison, mais pas deux. Si mon corps et ma tête me disent oui, je continuerai."

Pour Felix Lambey, cette rencontre doit être un moyen de frapper un grand coup : "C’est une belle occasion de faire un grand match à Gerland. » Cette rencontre a notamment été « préparée avec plus d’intensité".

Un avis qui est partagé par l’entraîneur Xavier Garbajosa : "On essaie de se concentre sur nous, savoir ce qu’on veut faire sur un terrain." Il reconnait tout de même que jouer Toulouse ne sera pas évident : "Pour tout joueur, ça reste un match particulier parce qu’on reçoit la meilleure équipe avec les meilleurs joueurs." Malgré tout, il considère qu’il ne s’agit là que d’un match parmi d’autres : "On est reparti dans un marathon qu’il va falloir courir le plus vite possible."

Dans ce "marathon", Xavier Garbajosa évoque notamment la Champions Cup où Lyon débutera la compétition face aux Bulls de Pretoria le samedi 10 décembre.

A.C.