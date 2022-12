Lyon : le 8e arrondissement est le plus pauvre de la ville

Au sein même de la ville, certains arrondissements sont beaucoup plus pauvres que d’autres. D’après l’observatoire des inégalités, le 8e arrondissement arrive en tête avec 22% des habitants, soit 17 000 personnes, qui vivent sous le seuil de pauvreté donc moins de 940 euros par mois pour une personne seule en comptant les prestations sociales.

Suivent le 9e arrondissement avec un taux de pauvreté de 21% et le 7e arrondissement avec 16%. Concernant les quartiers, les plus touchés se trouvent en toute logique dans le 8e et dans le 9e. Ainsi, Viviani dans le 8e (46,7%), La Sauvegarde dans le 9e (44,3%), Langlet-Santy dans le 8e (43,4%) et Balmont le Fort dans le 9e (39,6%) sont les quartiers les plus pauvres de Lyon.

A contrario, les arrondissements les moins touchés sont le 6e avec 9% et le 4e avec 10%.

44% de taux de pauvreté dans les quartiers prioritaires

Autour de la capitale des Gaules, certaines villes sont particulièrement impactées. Ainsi, Vaulx-en-Velin et Vénissieux sont respectivement à 33% et 32% de taux de pauvreté. Pour les villes les plus riches, on y trouve notamment Tassin-la-Demi-Lune et Sainte-Foy-lès-Lyon qui ont toutes deux un taux inférieur à 10%.

Toujours selon l’observatoire des inégalités, les milieux populaires sont beaucoup plus concernés. D’ailleurs, les écarts de niveau de vie reflètent le "regroupement des logements sociaux". Dans les quartiers prioritaires, le taux de pauvreté grimpe jusqu’à 44%.