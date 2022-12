Bulls-LOU : objectif première victoire en coupe d’Europe pour le LOU

C’est la première rencontre européenne de la saison pour le LOU. Après leur victoire la saison dernière en Challenge Européen, les Lyonnais débutent donc sur la scène européenne ce samedi. Les Rouge et Noir se trouvent dans la Poule A et affrontent les Bulls de Pretoria en Afrique du Sud. Alors que les Lyonnais sont 6ème du TOP 14 après douze journées, les Bulls sont deuxièmes de la United Rugby Championship après neuf matchs.

Si cette confrontation entre un club français et sud-africain peut sembler originale alors qu’elle se joue dans le cadre de la Coupe d’Europe, il faut rappeler que les clubs sud-africains participent à cette compétition pour cette édition.

Pour certains, cela passe moins bien que d’autres, comme pour le demi de mêlée du LOU Jean-Marc Doussain. Il trouve qu’une telle rencontre est "bizarre" et "sans plus-value". Le staff technique du club lyonnais trouve au contraire que c’est une belle opportunité. "Les Bulls sont très costauds. C’est une équipe avec beaucoup de densité physique et de puissance. Cette rencontre va nous permettre de voir où nous en sommes par rapport à nos adversaires" confie Coenie Basson, entraîneur de la défense du LOU et lui-même sud-africain. "Aujourd’hui, c’est surtout une fierté de faire cette rencontre avec Lyon" ajoute-t-il.

Même son de cloche pour l’entraîneur des Rouge et Noir Xavier Garbajosa. "Nous sommes arrivés tôt en Afrique du Sud. Cela nous a permis de passer du temps ensemble comme groupe et de travailler sereinement". Pour lui, le club "a tout à gagner" avec cette rencontre.

L’entraîneur tout comme ses joueurs, s’attendent à "un match difficile" avec des internationaux des deux côtés.

Coup d’envoi de la rencontre ce samedi à 18h30 heure française.