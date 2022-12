Cédric Van Styvendael : "Il faut que Villeurbanne emprunte davantage"

Maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael a décidé d'avoir recours à l'emprunt. "La ville croît assez rapidement, il y a des besoins, notamment sur les établissements scolaires. (...) Pour autant la situation est difficile avec des dépenses contraintes imposées", indique l'élu socialiste, qui évoque une facture énergétique qui augmente de 2 millions d'euros. "On a plus de dépenses contraintes que de recettes automatiques. On a un gap de 4 millions qui dégrade notre auto-financement. Il faut que l'on emprunte plus", poursuit Cédric Van Styvendael.

"Augmenter la taxe foncière d'ici 2026 ? Je ne l'évacue pas", précise-t-il également.

L'année 2022 aura été celle de la culture pour Villeurbanne. Avec un dépassement de plus de 5 millions d'euros de l'enveloppe prévue pour la capitale française de la culture. "Ce n'est pas du tout un dérapage, ce sont des choix politiques", défend Cédric Van Styvendael.

Proche d'Olivier Faure, l'élu villeurbannais se prépare pour le Congrès du Parti socialiste : "Les Français attendent que la gauche soit ensemble pour répondre à leurs préoccupations".

00:00 Gérer Villeurbanne

02:05 Ville peu endettée

02:45 Investissements supplémentaires

04:32 Economies à réaliser

07:06 Villeurbanne capitale de la culture

11:01 Congrès du PS