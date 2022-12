Cité internationale de la Gastronomie de Lyon : la gratuité prolongée jusqu'à la fin de l'année

La Métropole annonce que depuis la réouverture le 21 octobre dernier au sein du Grand Hôtel-Dieu, plus de 27 000 visiteurs ont été accueillis. Soit l'équivalent de la fréquentation des six premiers mois d'exploitation des lieux en 2019.

La gratuité y est forcément pour beaucoup. Les écologistes ont donc décidé de prolonger cette dernière. Jusqu'au 31 décembre inclus, l'entrée de la Cité internationale de la Gastronomie restera donc gratuite pour tous les publics.

"Face au grand succès observé depuis la réouverture et à l’approche de la période des fêtes de fin d’année, il nous a paru évident de prolonger la gratuité de l’accès à la Cité Internationale de la Gastronomie aux grandes lyonnaises et grands lyonnais pendant la période de la Fête des Lumières et d'offrir aux enfants de belles animations pour Noël", se réjouit Jérémy Camus, vice-président de la Métropole de Lyon délégué à l’Alimentation.

Pour rappel, la CIG de Lyon, rouverte après deux ans de fermeture, propose les expositions Banquet, Bonnes tables belles tables et Seb Discovery. LyonMag avait pointé du doigt en octobre les deux gros manques du site : la Cité internationale de la Gastronomie n'est ni internationale, ni génératrice de gastronomie. En effet, les expositions sont très franco-françaises, voire lyonno-lyonnaises. Ce sera ajusté à l'avenir, avec notamment une exposition sur le Japon. Et on ne peut rien déguster sur place, car cela a forcément un coût qui se répercuterait sur le ticket d'entrée. A la fin de la gratuité, il passera à 7 euros pour les adultes, l'entrée restera gratuite pour les mineurs.