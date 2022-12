Démarches exclusivement en ligne à la préfecture du Rhône : le tribunal administratif dit non

Ces dernières reprochaient aux préfectures du Rhône et de la Loire d'avoir mis en place des démarches exclusivement dématérialisées, c'est-à-dire en ligne. Or, de nombreux étrangers souhaitant effectuer ces démarches ont des problèmes d'accès à Internet.

Et la justice leur a donné partiellement raison. Le tribunal administratif a annulé partiellement ces dispositifs, estimant que "les préfets n’étaient pas compétents pour rendre obligatoire l’emploi de télé-services pour le dépôt des demandes de documents de séjour" et que la décision des préfets du Rhône et de la Loire de renoncer à l'accueil en préfecture était illégale.

"Le tribunal enjoint aux préfectures de mettre fin au caractère exclusif par la voie dématérialisée de la saisine de leurs services pour les seules demandes qui ne sont pas mentionnées à l’article R. 431-2 du CESEDA et listées à l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 modifié", conclut la décision.