Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (14 et 15 janvier)

Japan Fever à La Commune !

La culture nippone est à l’honneur ce samedi du côté du 7earrondissement de Lyon. Rendez-vous est pris à La Commune (3 rue Pré-Gaudry) pour la Japan Fever. L’occasion de découvrir de 12h à 19H des stands d’affiches japonaises, une exposition mais également des stands de dégustation de boissons et misos, de bijoux en Mizuhiki (papiers japonais), accessoires, coloriages, littératures. En soirée, place à un show et une initiation à la danse traditionnelle japonaise. Toutes les informations ici





Super dimanche after Noël !

Direction ce dimanche HEAT, la halle à manger du quartier de Confluence pour l’évènement "Super dimanche". Au programme de cette nouvelle édition : un after Noël où il sera possible de participer à un grand troc de cadeaux sans oublier de manger une part de galette des rois. Rendez-vous de 12h à 22h au 70 quai Perrache dans le 2e arrondissement. Plus d’informations ici





Championnat national de quidditch !

Lyon accueille ce samedi le championnat national du sport incontournable des sorcies : le quidditch. Les équipes de Crookshanks Lyon, Black Wands Montpellier et Toulouse tenteront de décrocher leur place pour la Coupe d’Europe 2024. Les matchs se dérouleront à partir de 14h au stade Marc Vivien Foé dans le 3e arrondissement. Bonne nouvelle pour ceux qui aimeraient s’initier à ce sport venu tout droit de la saga Harry Potter : des initiations sont prévues le dimanche après-midi. Toutes les informations sont à retrouver ici





Vide dressing à la Cité des Halles !

Des envies de renouveler sa garde-robe ? Rendez-vous ce samedi de 15h à 19h à la Cité des Halles (124 avenue Jean Jaurès dans le 7earrondissement) où Cigüe ravira les amateurs de seconde main avec un vide dressing géant ! L’occasion de venir chiner un maximum d’articles de seconde main ! Toutes les informations pratiques ici