Focus sur le congrès du Parti socialiste du Rhône

Le parti à la rose comptait un grand nombre de parlementaires et occupait, avec l’alors PS Gérard Collomb, la présidence du Grand Lyon où la majorité allait des communistes au centre-droit en passant par EELV. Ainsi que la Ville de Lyon et la direction de la plupart des arrondissements. En plus de Villeurbanne et Saint-Fons, toujours dans le giron du PS, Bron, Saint-Priest, Décines, Meyzieu, Rillieux-la-Pape (toutes passées chez LR) affichaient des maires socialistes.

Le parti comptait de nombreux militants (jusqu’à 800 à Villeurbanne et 500 dans la plus importante section de Lyon de l’époque, celle du 7e).

Les années Hollande, le désenchantement des partis et les départs, parfois un peu trop précipités, vers un mouvement macroniste qui s’affichait comme social-démocrate à ses débuts avant de se déporter quelques années plus tard plus à droite, firent partir bien des militants. Aujourd’hui les cabinet des écologistes Grégory Doucet comme de Bruno Bernard regorgent eux aussi d’anciens socialistes.

Mais, loin d’être mort comme le voudraient certains à droite et à gauche, le PS est toujours à la direction de plusieurs communes de la Métropole, est aussi présent dans les majorités de la Ville de Lyon et au Grand Lyon. Et reste une force militante sociale-démocrate importante.

Alors ça a donné quoi le résultat du PS du Rhône ?

A ce Congrès des socialistes du Rhône ce sont environ 500 militants qui ont voté pour presque 900 inscrits. Ce qui est fort loin des années fastes mais est largement au-dessus de bien des organisations politiques du coin.

Et 282 votes soit 57,2% sont allés au texte d’Olivier Faure (Pro Nupes). Porté par une locale de l’étape, Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, le texte anti NUPES soutenu par François Hollande a reçu 184 votes soit 37,32 % des voix. Enfin quelques autres 5% soit 27 voix sont allés au texte se situant entre les deux blocs porté par le Maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol.

Et du coup quelles conséquences sur les socialistes locaux ?

Le maire de Villeurbanne Cédric Van Styvendael, soutien d’Olivier Faure a réussi un coup double: il a mis en large minorité dans son territoire l’ancien maire de sa commune Jean-Paul Bret, revenu de sa retraite soutenir la ligne des opposants à la NUPES. Et il a contribué à mettre la maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy, cheffe de file nationale de l’opposition à Faure, minoritaire dans sa propre fédération (même si elle fait un meilleur score qu’au national).

Côté lyonnais, les chefs de file socialistes du conseil municipal, Sandrine Runel et Phillippe Prieto (ce dernier ne pouvait voter au congrès suite à une suspension pour candidature dissidente aux législatives) opposés à l’accord NUPES tout en siégeant dans une majorité comprenant insoumis, communistes et écologistes, n’ont pas fait recette auprès de leurs camarades qui ont massivement voté pour le texte d’Olivier Faure (avec par exemple 90% des voix dans le 7e arrondissement de Cédric Fouilland).

Reste désormais à désigner, en plus du 1er secrétaire national du PS, le ou la responsable du Parti socialiste du Rhône.

A ce jeu là il y a trois candidats : la maire de Feyzin, Murielle Laurent, défendra les couleurs des anti NUPES.

Christiane Constant, 1ère secrétaire fédérale sortante se présente avec le soutien des cadres montants du parti.

Et, également issu de cette même mouvance autour de la majorité du parti, un homme part en dissident pour la 8 ou 9e fois à l’assaut de la fédération : c’est Jules Joassard. Elu dans la majorité de droite de Sérézin du Rhône, l’homme défend pourtant lui aussi la NUPES…