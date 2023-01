Baisse de la criminalité à Lyon : la Ville reste vigilante sur les moyens promis par Gérald Darmanin 

Dans un communiqué de presse publié en ce début de semaine, Grégory Doucet assure d’abord qu’il est "satisfait de l’amélioration des chiffres de la sécurité 2022 de la délinquance dans le Rhône et la Métropole de Lyon", ajoutant que "ce résultat est le fuit d’un partenariat défini comme exigeant entre la Ville de Lyon et les services de l’Etat".

Grégory Doucet remercie ensuite "la mobilisation quotidienne et l’engagement des services pour la sécurité et la tranquillité des Lyonnaises et Lyonnais : policiers nationaux, municipaux, professionnels de la justice, agents du centre de supervision urbain, agents de la surveillance de la voirie publique".

L’édile se félicite enfin de l’arrivée des renforts de police nationale "qui démontre l’importance de la présence humaine sur le territoire lyonnais en matière de sécurité publique". Sur ces agents supplémentaires à la DDSP du Rhône, Grégory Doucet conclut en indiquant qu’il reste "vigilant sur les moyens accordés à la justice et la promesse du nombre de policiers nationaux faite par le Ministère de l’Intérieur : 300 policiers supplémentaires net en 3 ans".

Reste que Grégory Doucet n’a pas communiqué sur les derniers chiffres concernant sa police municipale qui connait des problèmes de recrutement depuis plusieurs années, avec toujours des dizaines de postes vacants. "Plus d’une quarantaine de recrutements ont été réalisées en 2022, la situation est en train de se stabiliser", rétorque l’entourage du maire de Lyon, qui devrait réaliser un bilan chiffré complet dans le courant du mois de mars.