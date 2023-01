Annulation de la conférence à Lyon : vers une nouvelle étape pour Grégory Doucet ?

Il est surprenant qu'une table-ronde au sujet du célèbre accord israélo-palestinien, outre la présence questionnante de Monsieur Salah Hamouri, opposant notoire à ces accords et dont le pedigree peut interroger et être débattu, soit composée uniquement de soutiens du côté palestinien et ait pu être validée telle quelle par la Ville de Lyon sans que personne ne se soit questionné en interne.

C'est d'ailleurs face aux premières réactions extérieures que le Maire de Lyon a proposé de rééquilibrer a posteriori la table. Après avoir un temps envisagé de l'annuler de lui-même (selon nos amis du Progrès) suite à une discussion avec le président du CRIFde Lyon. Puis de revenir sur sa décision malgré de nombreux avis contraire, y compris de soutiens, avant d'y être contraint une semaine plus tard par la pression de nombreuses associations et la mise en demeure de la Préfecture du Rhône.

La réaction des élus EELV dimanche soir pose la question d'un certain entre-soi

Il y aurait pu avoir une remise en question de la situation par la majorité municipale lorsque Florence Delaunay, adjointe du maire de Lyon, venue bien isolée à un temps où traditionnellement se pressent de nombreux élus et représentants, a été conspuée par les associations antiracistes et de déportés lors d’une cérémonie mémorielle. Il est certes humain de soutenir une collègue prise à partie lors d'un moment solennel.

Mais faire monter au créneau les élus de sa majorité pour appeler à la dignité et parler de récupération politicienne (à la même heure on a vu passer, liste non exhaustive, avec les mêmes éléments de langage des tweets de Audrey Hénocque, Sonia Zdorovtzoff, Gautier Chapuis, Rémi Zinck, Fanny Dubot, Sylvie Tomic, Camille Augey, Aline Guitard, Philomène Récamier et d’autres….) alors que la majorité de celles et ceux, à commencer par le dernier déporté lyonnais d’Auschwitz, Claude Bloch, qui protestaient, n’avaient aucune appartenance partisane, c’est hélas faire sourde oreille à une blessure bien réelle des juifs de Lyon.

Il est à noter d'ailleurs qu'à l'exception de quelques communistes, les autres composantes de la majorité n'ont pas emboîté le pas à leurs collègues écolos.

Qu’il ait fallu une intervention de la préfecture le lendemain pour faire cesser la situation est là aussi dommageable. Que suite au communiqué d’annonce d’annulation de la table ronde, le sénateur EELV Thomas Dossus, homme pourtant intelligent, donne raison à ses détracteurs qui l’accablent souvent de sectarisme en accusant le maire LR Pierre Oliver (né en 1992) de collusion avec le pétainisme est juste incroyable.

Enfin si la lettre lettre d'annulation du maire évoque, à juste titre, les très violentes et souvent injustes attaques de mouvements extrémistes sur les réseaux sociaux, elle évoque aussi les risques de manifestations anti-républicaines devant l'Hôtel de Ville. Et si on pouvait craindre des débordements, la seule manifestation déposée l'a été par un collectif porté par la LICRA , organisation dont on ne peut contester le caractère éminemment républicain...

L'occasion d'une nouvelle étape pour la majorité municipale?

Il arrive des échecs dans une vie publique et cet incident ne doit pas faire oublier les vraies réussites de la ville de Lyon et de la Métropole en matière de logement, de réhabilitations de quartier, d'environnement, de transports, de solidarité, de rééquilibrage culturel. Mais il peut être, il doit être l'occasion aussi de faire sortir la majorité municipale de ce qui est son pire défaut depuis le début: un certain entre soi.

On a parfois l'impression qu'un cercle fermé d'entre-soi gère la ville. Une ville au sein de laquelle il est vrai nombreux sont ceux qui bashent avec une violence hallucinante la municipalité. Mais dans laquelle il faut savoir ne pas se replier sur sa bande d'amis avec qui on fait des raclettes le samedi soir. Tout ce qui n'est pas encarté chez EELV n'est pas forcément un ennemi, que toute remarque ou objection n'est pas une attaque sournoise. Il faut arriver à un vrai dialogue. Et faire réussir notre ville et notre Métropole.

Romain Blachier