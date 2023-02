Feyzin : grève reconduite ce mercredi à la raffinerie

Tout comme ce mardi, la CGT a annoncé 70% de salariés en grève. Ils se mobilisent contre la réforme des retraites du gouvernement. Lors de la grève du 31 janvier, ils étaient 87% à s’être mobilisés.

Par la même occasion, TotalEnergies a annoncé un bénéfice record de 20 milliards d’euros en 2022, soit trois milliards de plus que l’année précédente. Cette hausse est en grande partie liée à l’activité du gaz naturel liquéfié, GNL, devenu un produit rare et important avec la guerre en Ukraine. Les hausses des prix du gaz et du pétrole ont également eu un impact conséquent sur les bénéfices de TotelEnergies.

Ce mouvement social pourrait encore se poursuivre à la raffinerie de Feyzin étant donné qu’un nouvel épisode de grève national est prévu ce samedi.