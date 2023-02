Lyon : la Confluence, futur "quartier à énergie positive"

Financé par la Commission européenne, ce programme a pour but de développer les quartiers écoresponsables. A la tête d’un consortium composé de huit villes européennes, la société publique locale (SPL) Lyon Confluence dirige avec Munich.

D’ici 2028, ces deux villes vont collaborer avec Budapest, Prague, Porto, Stockholm, Charleroi et Alba Iulia (Roumanie) pour tenter de devenir climatiquement neutres à l’issue du programme et d’ici 2030. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, se dit enjoué par ce programme et compte bien "montrer que la transition énergétique dans la vie réelle peut aider les gens".

Il veut développer trois piliers environnementaux pour Lyon. Tout d’abord, la sobriété énergétique en aménageant mieux l’espace public et en doublant l’investissement pour le tramway, dont trois nouvelles lignes d’ici 2026.

Ensuite, pour lutter contre l’urgence climatique, les élus écologistes veulent mieux protéger du froid en ciblant notamment les bâtiments trop consommateurs pour les rénover.

Enfin, ils veulent développer les énergies renouvelables en plaçant des panneaux solaires sur les toits de la Confluence. Actuellement, le quartier produit déjà 2,3 Mégawatts-crêtes d’énergie photovoltaïque et veut passer à terme à 3,5 Mégawatts-crêtes. Cette unité de mesure correspond à la puissance délivrable par les panneaux dans des conditions optimales.

Lyon, ville "inclusive et réaliste"

Pour ce faire, la Commission européenne apporte en tout vingt millions d’euros sur cinq ans pour les huit villes. Trois millions d’euros sont reversés pour la SPL Lyon Confluence tandis que la Ville de Lyon reçoit 500 000 euros et un peu plus d’un million d’euros pour la Métropole de Lyon.

Grégory Doucet sait déjà plus ou moins ce qu’il va en faire : "Faire de la Confluence un quartier à énergie positive." Il veut accorder davantage de place en surface à la végétation et aux déplacements et créer une ville "inclusive et réaliste". Des annonces encore très floues.

Du côté de la Métropole de Lyon, les objectifs sont plus concrets. Elle veut réduire de 43% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2026, baisser également les consommations d’énergie de 30% et doubler la production locale d’énergie renouvelable pour atteindre 17% dans la part des consommations métropolitaines d’ici 2026.

A.C.