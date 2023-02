Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (18 et 19 février)

Le Marché du Street Art !

Le rendez-vous est donné samedi et dimanche à La Commune pour un évènement où les femmes seront à l’honneur. Le Marché du Street Art revient en effet pour un format spécial 100% artistes féminines. Au PROGRAMME : live painting, stand tattoo et atelier kids. Ce sont en tout 10 artistes de l’association UNYC qui seront présentes : des graffeuses, des illustratrices, des peintres, des tatoueuses, des photographes… Entrée ouverte à toutes et à tous. Plus d’informations ici

Les Curieux savent chiner !

La Friperie Nomade s’installe pour deux jours en Presqu’île. Plus précisément chez "Les Curieux" (18 rue Palais Grillet) dans le 2earrondissement. Les visiteurs pourront venir chiner avec une sélection de pièces modernes, vintage, colorées et hivernales. Rendez-vous de 11h à 19h samedi comme dimanche. Entrée gratuite. Toutes les informations sont à retrouver ici



Dimanche kids : atelier danse parents enfants !

Et si on dansait avant la rentrée des classes ? La Cité des Halles dans le 7e arrondissement propose ce dimanche de 11h à 12h un atelier de danse parents-enfants. L’évènement est ouvert à toutes et à tous mais il faut s’inscrire. Plus d’informations ici



Loto de la SPA de Lyon !

Avis aux amoureux des animaux. La SPA de Lyon et du Sud-Est organise ce samedi son Loto au profit des animaux abonnés. Le rendez-vous est donné à partir de 13h30 à l’Espace Citoyen au sein de la mairie du 8e arrondissement de Lyon. De très beaux lots sont à gagner. Les cartons sont à se procurer sur place au prix de 5 euros le carton. Toutes les informations ici



CrushON Vintage Market Lyon !

Du côté du quartier de Confluence, le week-end sera placé sous le signe du vintage. La plateforme de friperies CrushON pose ses valises samedi et dimanche au MOB Hotel. Une quinzaine de vendeurs seront présents et proposeront aux visiteurs de faire de bonnes affaires avec au bout des pièces iconiques, des accessoires, des bijoux, de la déco vintage… Entrée gratuite de 11h à 19h. Toutes les informations ici