Lyon déjà aux couleurs de la coupe du Monde de rugby 2023

La Métropole de Lyon présentait ce mardi le tramway aux couleurs de la compétition internationale, tant attendue par tous les amoureux de rugby. L’occasion pour Bruno Bernard d’exprimer sa fierté d’accueillir cinq matchs du mondial au Groupama Stadium, tous à guichets fermés. Plus largement, la Métropole présentait un ensemble d’animations autour de l’évènement.

Un travail de deux ans et demi, pour accueillir un grand évènement sportif international et donner une bonne image de la ville. Lyon proposera un Village Rugby place Bellecour, une billetterie sociale pour les plus démunis, un tournoi des quartiers pour étendre la pratique du rugby… et vivra au rythme de la compétition.

Si la capitale des Gaules n’accueillera pas les phases finales, son sol verra le XV de France contre l’Italie, mais aussi la Nouvelle-Zélande, l’Australie ou encore le Pays de Galles… Les caméras du monde entier seront également braquées sur le camp de base des Blacks, sélection emblématique dans l’histoire du rugby. Ils s’entraîneront d’ailleurs sur des terrains à Chassieu et Rillieux-La-Pape.

Un simple tramway décoré, qui fait office de première pierre. Lyon n’avait plus accueilli de compétition majeure internationale depuis la coupe du Monde de football féminin, en 2019.

La coupe du Monde de Rugby en France se déroulera du 8 septembre au 28 octobre. La première rencontre opposera le Pays de Galles à l’Australie, le 24 septembre prochain au Groupama Stadium.