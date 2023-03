Lyon : nouvelles tensions nocturnes avant le retour de la manifestation de jour contre la réforme des retraites

Avant le retour de la manifestation ce jeudi matin contre la réforme des retraites, la première depuis l’adoption du texte via le recours au 49.3, un mouvement sauvage a été organisé au départ de la place des Terreaux.

Très rapidement, les centaines de participants sont partis en direction des Pentes de la Croix-Rousse. Assez désorganisés, ils ont tenté de redescendre sur l’Opéra. Mais les forces de l’ordre bloquaient systématiquement dans le sens de la descente.

Plusieurs jets de projectiles et feux de poubelles sur le chemin ont été réalisés. Un manifestant a été sérieusement touché au visage, mais la préfecture ne connait pas encore l’origine de cette blessure.

Les plus de 200 individus encore en cavale dans les rues de la Croix-Rousse ont réussi à redescendre sur les quais du Rhône. Là encore, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour tenter de disperser les groupes les plus belliqueux. Certains manifestants ont traversé le fleuve pour se retrouver boulevard des Belges. Avant de revenir et errer dans le secteur de la rue de la République.

Suivis à la trace, les manifestants contre la réforme des retraites tentent de semer les forces de l’ordre sur les pentes de La Croix-Rousse pic.twitter.com/J43uuAuuHq — Lyon Mag (@lyonmag) March 22, 2023

Premiers tirs de lacrymo pour empêcher le cortège de rejoindre les Terreaux pic.twitter.com/Z8pCVYzPCy — Lyon Mag (@lyonmag) March 22, 2023