Lyon : la Ville de Lyon participe au Earth Hour ce samedi

Au total, la mairie compte éteindre 370 sites habituellement mis en lumière entre 20h et 22h. Participer au Earth Hour permet de montrer son engagement pour la planète et la lutte contre le changement climatique. Pour la 17ème édition du mouvement, Lyon y participe mais ne sera pas seule. Singapour, Honolulu, Sydney ou encore New-York, cet évènement est planétaire.

"Par cette action de sensibilisation, la Ville de Lyon réaffirme que la lutte contre le changement climatique est une priorité qui nous concerne toutes et tous. Notre ville va aussi réduire la pollution lumineuse, qui constitue l’un des axes de travail de la refonte en cours de notre Plan lumière reposant sur trois grandes orientations : qualité, sobriété et citoyenneté", indique Sylvain Godinot, adjoint au maire délégué à la transition écologique et au patrimoine.

La Ville de Lyon rappelle également qu’elle soutient les commerçants et entreprises signataires de la Charte sobriété énergétique qui éteignent leurs lumières tous les soirs dès 20h ou la fermeture de leur magasin.