Stade Toulousain-LOU : "Il faudra faire une prestation presque parfaite"

Un match digne d’une finale. Après la désillusion en Challenge Cup et la défaite face à Toulon en quart de finale (48-23), les Rouge et Noir doivent retrouver le rythme du championnat face au cador incontesté, le premier du classement. Avec 12 points d’avance sur Lyon, quatrième, le Stade Toulousain n’a tout simplement jamais perdu un seul match à domicile de la saison. S’y imposer semble donc une mission fort difficile mais pas non plus impossible.

Il ne reste plus que cinq matchs avant la fin de saison et le demi de mêlée lyonnais Baptiste Couilloud sait que l’erreur n’est désormais plus possible : "On va avoir besoin de points et d’aller chercher des victoires à l’extérieur." Des points qui peuvent passer par des bonus défensifs mais surtout en remportant le plus de rencontres possibles. Et après Toulon, se remettre dans le bain le plus rapidement n’est pas chose aisée : "On a pourtant fait une prestation assez sérieuse mais on a fait des erreurs qui nous ont coûté très chères. L’orgueil est touché quand tu prends 50 points, dans tous les cas t’es vexé."

"Jouer chaque match comme des matchs éliminatoires"

Si jouer Toulouse peut être une crainte pour beaucoup de joueurs, Baptiste Couilloud y voit plutôt une certaine chance : "On ne va pas avoir peur de Toulouse, le plus intéressant c’est de relever des défis. On affronte une montagne, tant mieux, moi je suis très content d’affronter ce qui se fait de mieux actuellement en Europe et dans le monde. Je suis aussi très excité car il n’y a pratiquement que des internationaux sur le terrain." Pour autant, le demi de mêlée est réaliste quant à la difficulté de cette rencontre : "Si on veut gagner, il faudra faire une prestation presque parfaite car ils exploitent la moindre des failles de notre jeu pour marquer des points."

Jouer contre une montagne, ce n’est pas forcément ce qui fait vibrer l’entraîneur du LOU Xavier Garbajosa. Avec un regard plus posé, il sait qu’au-delà de ce match, ce sont toutes les rencontres restantes qui seront dures : "On a deux déplacements très importants, à nous de savoir ce qu’on veut faire pour cette fin de saison. Si on veut ambitionner de se qualifier [en Champions Cup, ndlr], il va falloir que chaque match soit joué comme des matchs éliminatoires." Le coach monte également d’un cran en déclarant qu’à partir de maintenant, "il n’y aura plus de match facile d’ici la fin".

Ce qu’il espère en tout cas, c’est que la défaite face à Toulon serve de leçon : "Prendre 50 points en quart de finale, c’est comme le match à Brive (27-30), c’est quelque chose qu’il ne faut pas oublier."

