Le Poste 1 d’aiguillage de Lyon Perrache transformé en un lieu de mémoire ferroviaire

Créé en 1930 et situé entre le pont ferroviaire Kitchener et le Pont-sur-la-Saône, le Poste 1 de Lyon-Perrache n’est plus utilisé depuis 2016. Très moderne lors de sa création, il est resté 86 ans en activité. Il est ainsi inscrit dans la liste des "postes remarquables" établie par le Réseau ferré de France.

Le programme "Poste Remarquable" est né suite à cette liste pour préserver ces lieux. Dans ce cadre, SNCF Réseau a œuvré avec Rail & Histoire dès 2017 pour conserver le Poste 1 de Lyon-Perrache et faire de lui un site muséable.

Le président directeur général de SNCF Réseau, Matthieu Chabanel, et le président de l’association Rail & Histoire, Pascal Lupo, ont fièrement présenté le projet dont l’objectif est de conserver ce lieu de mémoire. "Le Poste 1 transformé va permettre de promouvoir la culture ferroviaire et peut-être susciter des vocations", dit fièrement Pascal Lubo.

Ce monument permettra en effet de se souvenir des techniques utilisées à l’époque et des métiers qui ont depuis bien évolués. Plusieurs activités seront présentes dont la simulation d’un poste d’aiguillage à l’ancienne réalisée à l’aide d’un logiciel.

Une équipe œuvre pour rendre l’établissement visitable et développer cette simulation. Le Poste 1 de Lyon Perrache sera d’ailleurs ouvert à l’occasion de la Journée du patrimoine. Il devrait être accessible au public dans les mois à venir. Les recettes permettront d’entretenir le monument classé historique.

M.P.