Circulation, stationnement, manifestations : des interdictions dans le cadre de la venue d’Emmanuel Macron à Lyon lundi

La préfecture du Rhône annonce plusieurs restrictions et interdictions. A commencer par celle de manifester ou de se rassembler lundi de 10h à 19h dans le périmètre suivant : avenue des Frères Lumières / rue Villon / rue P. Sisley / rue du Dauphiné / avenue Lacassagne / rue P. Bert / Bld Vivier Merle / avenue F. Faure / rue P. Guillet / rue A. Boisard / cours Gambetta / rue P. Robin / grande rue de la Guillotière.

Dans ce même périmètre, le port, détention et transport de carburant, de pétards ou d’équipements de protection sera prohibé.

Ces mesures de sécurité impliqueront un certain nombre de restrictions de circulation, notamment pour les automobilistes, piétons et usagers des transports en commun ⤵️ #Lyon pic.twitter.com/y8MseyHYVk — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 5, 2023

La circulation des véhicules sera elle interdite lundi de 8h à 18h sur les axes suivants :

- RUE GENERAL MOUTON DUVERNET compris entre la rue Paul Bert et le cours Albert Thomas

• BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE entre l'avenue Félix Faure et le cours Gambetta

• BOULEVARD DES TCHECOSLOVAQUES entre le cours Gambetta et la rue Claude Veyron

• RUE MAURICE FLANDIN entre la rue Paul Bert et l'avenue Félix Faure

• RUE JEANNE HACHETTE entre l'avenue Félix Faure et la rue Général Mouton Duvernet

• AVENUE FELIX FAURE entre l'avenue Lacassagne et le boulevard Marius Vivier Merle

• RUE JEAN-PIERRE LEVY entre l'avenue Lacassagne et l'avenue Félix Faure

• RUE KIMMERLING entre l'avenue Lacassagne et l'avenue Félix Faure

• RUE DU DAUPHINE entre la rue Paul Sisley et la rue Général Mouton Duvernet

• RUE JEAN RENOIR entre la rue du Dauphiné et la rue Jeanne Hachette

• RUE ROGER BRECHAN entre la rue Paul Sisley et la rue du Dauphiné

• RUE SAINT PHILIPPE entre la rue Paul Sisley et la rue du Dauphiné

• RUE SAINT MAXIMIN entre la rue Paul Sisley et la rue du Dauphiné

• RUE GUILLOUD entre la rue Villon et la rue Rossan

• RUE DES TUILIERS entre l'avenue des Frères Lumières et la rue Saint Philippe

• RUE ROSSAN entre la rue Edouard Rochet et la rue Saint Maximin

• RUE SAINT THEODORE entre la rue Edouard Rochet et la rue du Dauphiné

• COURS ALBERT THOMAS entre la rue Villon et le boulevard Marius Vivier Merle

• RUE ABBE BOISARD entre le cours Gambetta et le boulevard Marius Vivier Merle

• RUE PIERRE ROBIN entre la Grande rue de la Guillotière et le cours Gambetta

• RUE JULES BRUNARD entre la rue Pierre Robin et le boulevard des Tchécoslovaques

• RUE PROFESSEUR ROLLET entre l'avenue des Frères Lumières et le cours Albert Thomas

• PETITE RUE DE MONPLAISIR entre l'avenue des Frères Lumières et le cours Albert Thomas

• RUE EDOUARD ROCHET entre la petite rue de Monplaisir et la rue Villon

• RUE SAINT HIPPOLYTE entre la petite rue de Monplaisir et la rue des Tuiliers

• RUE SAINT FIRMIN entre la rue des Tuiliers et la rue Villon

• COURS GAMBETTA entre le boulevard Marius Vivier Merle et la rue Abbé Boisard

L’interdiction de stationnement de véhicules débutera dimanche à 14h et se terminera lundi à 18h dans les rues suivantes :

RUE DU DAUPHINE des deux côtés, sur la partie comprise entre la rue Général Mouton Duvernet

et la rue Saint Théodore, parking compris

• RUE GENERAL MOUTON DUVERNET des deux côtés, sur la partie comprise entre l'avenue Félix

Faure et la rue Jeanne Hachette sur la chaussée principale et sur la contre-allée Ouest

• RUE JEANNE HACHETTE des deux côtés, sur la partie comprise entre la rue Général Mouton

Duvernet et le n°26

Les TCL ne seront pas épargnés lundi :

La ligne T4 circulera entre Hôpital Feyzin Vénissieux et Jet d’eau Mendès-France puis entre La Doua

Gaston Berger et Thiers Lafayette

• La ligne T3 circulera entre Meyzieu Zi et Vaulx en Velin La soie

• La ligne de métro D ne desservira pas la station Sans Souci

• Rhônexpress circulera entre Aéroport Lyon Saint-Exupéry et Vaulx en Velin La soie

• Les lignes de bus C7, C13, C16, C25, 25 et 69 seront limitées

• La ligne C11 ne circulera pas

Même les piétons devront montrer patte blanche : "il est fortement recommandé aux riverains de se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile lors des déplacements" dans le secteur.

A noter enfin que la préfecture a repris un arrêté pour autoriser la police à déployer des drones équipés de caméras durant la cérémonie à Montluc.