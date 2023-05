LOU-USAP : mais quel finish ! (41-31)

Sixièmes à la dernière place qualificative pour les play-offs, les Rouge et Noir devaient impérativement retrouver la victoire devant leur public, après quatre revers consécutifs en championnat. Au Matmut Stadium, les Lyonnais étaient opposés à l’USA Perpignan, avant-dernier, qui lutte pour son maintien dans l’élite. Les Occitans restaient tout de même sur une victoire il y a deux semaines contre le Racing 92.

Dès les premiers instants, le LOU commençait fort. Sur une longue ouverture, le rebond était favorable à l’Australien Kyle Godwin qui venait inscrire le premier essai lyonnais. Le talonneur Guillaume Marchand marquait dans la foulée un deuxième essai pour Lyon. Léo Berdeu transformait par deux fois et le LOU menait 14-3 dès la 10e minute de jeu.

Dans un match remuant et débridé, l’USAP réagissait sans plus attendre et réduisait la marque par l’intermédiaire d’Allan Brazo.

Les sorties sur blessure de Killian Geraci, puis de Léo Berdeu venaient contraster un début de match abouti. Double coup dur pour le LOU qui voit deux de ses éléments rejoindre l’infirmerie, à deux rencontres du terme de la saison régulière.

Les Lyonnais ne tombaient pas dans le piège du faux rythme et continuaient leur festival offensif avec un essai du "bout du monde", inscrit par Beka Saghinadze. A la mi-temps, avantage Lyon (24-16).

Dans le ciel de Gerland, le temps se gâtait au même rythme que les affaires du LOU. Dès le retour des vestiaires, L’USAP revenait au score avec un essai inscrit par Matteo Rodor. Dominateurs mais sans idées, les Rouge et Noir se retrouvaient menés, avec un essai (litigieux) de Nino Séguéla, qui donnait quatre points d’avance à Perpignan.

C’était sans compter sur une interception aux 60 mètres de Baptiste Couilloud qui venait redonner l’avantage au LOU, avant que Francisco Gomez Kodela ne scelle les débats. Deux essais inscrits à la 77e et à la 79e ont permis au LOU de s’imposer, dans une fin de match épique. Victoire du LOU (41-31).

Les Lyonnais sont provisoirement cinquièmes du Top 14, mais doublés par le Racing 92 qui s’est dans le même temps emparé du bonus offensif après une large victoire contre Bayonne. Prochaine échéance dimanche prochain pour le LOU qui jouera le Stade Français, à l’extérieur, pour l’avant-dernière journée de championnat.

T.J.