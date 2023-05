Le PCF du Rhône fustige la venue d'Emmanuel Macron à Lyon, André Gerin estime que "manifester, c'est se tromper de combat"

Dans un communiqué de presse, l'ancien député-maire de Vénissieux André Gerin s'écarte de la ligne officielle concernant le déplacement d'Emmanuel Macron à Lyon pour rendre hommage à Jean Moulin dont on commémore le 80e anniversaire de son arrestation à Caluire.

La fédération rhodanienne du Parti communiste, par la voix de son secrétaire départemental Raphaël Debû, appelait à se rassembler à 14h aux portes du périmètre de sécurité, pour dénoncer "cette énième provocation d'un président des riches, isolé et hors-sol".

Pour André Gerin, "la commémoration de Jean Moulin doit être un moment de réconciliation de la France. Manifester du fait de la présence du Président de la République, c'est se tromper de combat. Ce jour est historique et à la fois symbolique. Il marque la Libération de la France et participe à la conservation de la mémoire de nos héros phares de la Résistance tels que Jean Moulin ou de Raymond Aubrac. Ces hommes courageux sont l'honneur de la France et représentent nos libertés, nos martyrs et nous ont permis de vivre libres".

Le maire honoraire de Vénissieux estime donc que "le combat syndical mérite beaucoup de soins pour préserver à tout prix, comme la prunelle de nos yeux, l'esprit unitaire. S'entêter chacun dans son coin est une impasse".

Pas sûr que son appel trouve preneur dans les rangs des communistes lyonnais, qui devraient plutôt garnir les rangs des opposants sur l'autopont du boulevard des Tchécoslovaques.