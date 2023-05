Ada Colau perd la mairie de Barcelone, Grégory Doucet perd une alliée et un modèle

Ce dimanche a eu lieu l'élection municipale de Barcelone en Espagne. Et la maire sortante Ada Colau (Barcelone en commun, sorte de NUPES ndlr) a perdu malgré des sondages favorables. Elle s'incline face l'ancien maire de droite indépendantiste Xavier Trias. A noter qu'une réconciliation de la gauche pourrait ne pas garantir à ce dernier suffisamment de sièges pour retrouver son écharpe d'édile.

Contrairement à Jean-Luc Mélenchon, Grégory Doucet n'avait pas lancé de message de soutien sur les réseaux sociaux avant le vote.

Pourquoi le maire écologiste de Lyon doit-il analyser ce score ? D'abord parce qu'il perd une alliée internationale de poids. Avec une délégation, Grégory Doucet s'était d'ailleurs rendu à Barcelone en novembre dernier pour échanger avec Ada Colau et s'inspirer de son travail initié en 2015, et notamment "la construction d'une ville pour les enfants" avec le recours massif aux superblocks qui sanctuarisent les pâtés de maison en excluant la circulation automobile.

"La amistad entre nuestras ciudades nos empuja a ir más allá en la ecología. Las ciudades son ahora el futuro del ideal europeo". pic.twitter.com/Z7SK9cTA04 — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) November 15, 2022

Si les dissenssions au sein de la gauche catalane expliquent en partie la défaite d'Ada Colau, le rejet de la population pour le durcissement de la politique municipale y est aussi pour beaucoup.

Ada Colau s'était évidemment attaquée à la place de la voiture en ville, mais aussi à ce qui faisait partie de l'identité de Barcelone : le tourisme. Luttant contre les Airbnb et le tourisme de masse en voulant notamment bloquer l'afflux de ferries, elle militait pour la décroissance de la capitale catalane. Or, c'est justement ce que sont en train d'appliquer au chausse-pied à Lyon Grégory Doucet et Bruno Bernard.

Lyon n'est pas Barcelone et les Lyonnais ne sont pas les Barcelonais. Mais quand on s'inspire d'une politique rejetée dans les urnes, il est utile de se demander si on ne risque pas de subir le même sort.